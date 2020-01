Ogłoszono zwycięzców plebiscytu Steam Awards 2019

News

Maria Wawrzyniak ,

Jak co roku, firma Valve po raz kolejny zorganizowała wielkie głosowanie w plebiscycie Steam Awards 2019, gdzie użytkownicy korzystający z jednej z najpopularniejszych platform cyfrowej dystrybucji mają okazję zagłosować na swoich faworytów w różnych kategoriach. I choć dla większości nie będzie to zaskoczeniem, najważniejszą nagrodę (czyli Najlepsza gra roku) po raz kolejny zgarnęła produkcja od studia From Software pod tytułem Sekiro: Shadows Die Twice. Po raz kolejny, ponieważ ta sama gra zgarnęła tę samą nagrodę na tegorocznych The Game Awards. Poniżej znajdziecie pełną listę zwycięzców oraz wszystkich nominowanych kandydatów i krótkie opisy każdej z kategorii.

Gra roku

Może to zasługa wciągającej rozgrywki albo trzymającej w napięciu historii, dobrze napisanych postaci, nieskazitelnej wizji całości czy też uzależniającego trybu wieloosobowego. Niezależnie od powodu, zwycięzca w kategorii gry roku 2019 stał się klasykiem już w momencie wydania.

Sekiro: Shadows Die Twice – ZWYCIĘZCA

Resident Evil 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

Destiny 2

Devil May Cry 5

Gra VR roku

Jeżeli chodzi o dokonywanie nowych przełomów w grach, to poza VR nie ma nic innego, co nadawałoby temu zjawisku większego tempa. Gdyby to o nas chodziło, wszyscy producenci gier VR otrzymaliby nagrodę za budowanie przyszłości gier wciągających i nieporównywalnych z żadnym innym medium. Ale możemy przyznać tylko jedną nagrodę, więc ukoronowanie najlepszej gry VR 2019 roku należy do ciebie, członku Komitetu Nominacji do Nagród Steam.

Beat Saber – ZWYCIĘZCA

Blade and Sorcery

GORN

Borderlands 2 VR

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted

Owoc miłości

Z tej gierki żadna nowość, a członkowie zespołu stojącego za nią zdążyli już wyhodować brody, których nie powstydziłby się rasowy czarodziej. Ale że rodzice z nich na medal, to wciąż wspierają swoje dziecko, wydając nowe aktualizacje po tych wszystkich latach.

Grand Theft Auto V – ZWYCIĘZCA

Warframe

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

Counter-Strike: Global Offensive

DOTA 2

Razem raźniej

Istnieją gry, które po prostu nie są takie same, gdy gra się w nie w pojedynkę. Może potrzebujesz znajomego, który osłoni ci plecy. Może potrzebujesz znajomego, by wbić mu nóż w plecy. Tak czy inaczej, uciecha czeka na tych, którzy zbiorą znajomych, by zagrać w te gry.

DayZ – ZWYCIĘZCA

Risk of Rain 2

Dota Underlords

Age of Empires II: Definitive Edition

Ring of Elysium

Najbardziej innowacyjna rozgrywka

Ta gra przoduje w eksperymentowaniu i przekraczaniu granic medium dzięki ekscytującym, nowatorskim interakcjom i szokującym niespodziankom. Ta gra jest nieszablonowa i nie da się jej wpisać w żadne ramy!

My Friend Pedro – ZWYCIĘZCA

Baba Is You

Slay the Spire

Oxygen Not Included

Planet Zoo

Gra ze znakomitą fabułą

Czasami w czuły punkt może trafić tylko gra stawiająca mocno na fabułę, a ta jest niczym koński kopniak. Trzyma w napięciu jak telenowela i jest tak dopracowana jak scenariusz wysokobudżetowego serialu. Należą się brawa za to, że dzięki tobie coś odczuwamy!

A Plague Tale: Innocence – ZWYCIĘZCA

Disco Elysium

Far Cry: New Dawn

Gears 5

GreedFall

Najlepsza gra, w której jesteś do bani

Gry posiadają tę zdolność zmuszania nas do przekraczania wszelkich granic, które naszym zdaniem mieliśmy. Przez wiele tygodni niczym maszyna trenujemy nasze palce, by były szybkie i zwinne oraz doprowadzamy do perfekcji nasze wyczucie czasu i wykonywane działania. I pod koniec tej karkołomnej walki zostajemy nagrodzeni dogłębnym pięknem i wysoce odczuwalnym poczuciem rozwoju osobistego. No chyba że pierwszego dnia wyrwiemy monitor razem z kablami i ciśniemy nim przez okno.

Mortal Kombat 11 – ZWYCIĘZCA

Mordhau

Code Vein

Hunt: Showdown

Remnant: From the Ashes

Znakomity styl wizualny

Ci twórcy są niczym Willy Wonka grafiki komputerowej. Styl wizualny nie aspiruje do odwzorowywania wyglądu świata rzeczywistego (chociaż to samo w sobie jest bardzo szlachetne)… on opisuje charakterystyczny wygląd i atmosferę, która wylewa się z gry. Ta gra wykazuje spójność wizualną i pokazuje, że jej styl wizualny nie tylko pasuje do jej świata, lecz również przyćmiewa nasz własny.

GRIS – ZWYCIĘZCA

Total War: Three Kingdoms

Astroneer

Katana ZERO

Subnautica: Below Zero

