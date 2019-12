Zgarnij za darmo Yooka-Laylee and the Impossible Lair na PC w Epic Games Store

News

LM ,

Na odebranie gry macie czas do 17:00 jutro, lepiej zrobić to, czym prędzej.

Pora na ostatnią pozycję z serii 12 darmowych gier na platformie Epic Games Store, które miały umilić nam czas oczekiwania na nadejście nowego, 2020 roku. Do północy postało już zaledwie kilka godzin, a tymczasem możecie zgarnąć wydaną przed kilkoma tygodniami platformówkę od Playtonic Games – Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Darmową kopię znajdziecie pod tym adresem, a czas na dodanie jej do biblioteki Epic upłynie jutro o godzinie 17:00.



Po tym czasie na platformie znajdziecie kolejną darmową grę, a opublikowana tam grafika sugeruje, że będzie nią Darksiders II.

