Nie żyje Syd Mead, twórca cyberpunku jaki znamy

Smutne zakończenie roku dla fanów science-fiction. W wieku 86 lat walkę z rakiem chłoniaka przegrał Syd Mead, słynny artysta koncepcyjny, którego prace pomogły wykreować obraz cyberpunkowego świata, jaki poznaliśmy za sprawą filmu Blade Runner Ridleya Scotta. Mead przez pewien czas pracował w branży motoryzacyjnej, by później zasłynąć, kreując wizje rozmaitych filmów science-fiction, a także gier wideo.



Na podstawie jego prac powstały takie filmy jak Star Trek, Obce – decydujące starcie, wspomniany już Blade Runner, Blade Runner 2049 czy Mission Impossible 3. Wkład Meada w branżę gier możemy zobaczyć w takich tytułach jak Aliens: Colonial Marines, Cyber Speedway, Wing Commander: Prophecy i CyberRace.



Syd Mead we wrześniu ogłosił przejście na zasłużoną emeryturę po 60 latach twórczej pracy, ale niestety niedane mu było się nią długo nacieszyć. Większość jego dokonań dla branży filmowej została zebranych w wydanej w 2017 publikacji zatytułowanej The Movie Art of Syd Mead: Visual Futurist.



Cóż, pozostaje nam podziękować twórcy za kreowanie światów, które pokochały miliony i zachować pamięć o artyście, któremu je zawdzięczamy.