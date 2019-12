Krzesło biurowe to cichy zabójca w Call of Duty: Modern Warfare

News

Jeśli należycie do grona szczęśliwych posiadaczy gry Call of Duty: Modern Warfare, to zapewne po przeczytaniu tej wiadomości udacie się bezpośrednio na mapę St. Petrograd. Osoby, które miały okazję spędzić na niej trochę czasu z pewnością skojarzą dwa ustawione obok siebie krzesła biurowe, które po interakcji ze strony gracza się obracają. Okazuje się, że zapewne przez niedopatrzenie twórców, dowolna kolizja gracza z obracającym się krzesłem skutkuje natychmiastową śmiercią.



O sprawie poinformował jeden z użytkowników forum reddit, a redakcja Kotaku po serii eksperymentów podaje, że krzesła są zabójcze bez względu na tryb zabawy, aczkolwiek wyłącznie na mapie St. Petrograd. Konfrontacje z pozostałymi elementami wystroju, choćby podobnymi krzesłami na mapie Vacant, nie dają żadnych rezultatów. Być może już macie pomysł, jak to kreatywnie wykorzystać, a jeśli nie, to uważajcie, żeby ktoś nie wykorzystał ich przeciwko Wam.



Call of Duty: Modern Warfare dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

