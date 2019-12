Ballada Jaskra z Wiedźmina w Wiedźminie. Tym pierwszym

News

Nawet jeśli dla większości miłośników Wiedźmina to ścieżka dźwiękowa przygotowana we współpracy z zespołem Percival jest jedynym słusznym akompaniamentem dla mordowania pokoniunkcyjnych potworów, to nie da się ukryć, że przygotowana na potrzeby serialu Netfliksa ballada też znalazła grono oddanych fanów. Jeden z nich – modder znany jako hub997 postanowił wykorzystać przerywniki filmowe z wydanego w 2007 roku Wiedźmina i w ten sposób zaaranżować występ barda z balladą Toss a coin to your Witcher. Całość powstała z wykorzystaniem modyfikacji Rise of the White Wolf Enhanced Edition, a twórca postarał się o odpowiednią synchronizację ruchów scenicznych barda i entuzjastyczną reakcję zebranej widowni. Modyfikację znajdziecie pod tym adresem.



Wiedźmin studia CD Projekt RED zadebiutował w 2007 roku wyłącznie na PC.

