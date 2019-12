To był rok na PS4: Sony podsumowuje minione 12 miesięcy klipem wideo

News

2019 rok nie zostanie zapamiętany jako ten, który przyniósł na PlayStation 4 wiekopomne dzieła. Dość powiedzieć, że tylko dwie gry uzyskały w serwisie Metacritic średnią na poziomie co najmniej 90 punktów, a jedną z nich jest remake Resident Evil 2 (druga to Sekiro: Shadows Die Twice). Mimo to tytułów, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy zapewniały graczom pozytywny przypływ adrenaliny, przewinęło się przez konsolę sporo. Można je podziwiać w poniższym montażu.

Wśród zaprezentowanych gier przewijają się najcenniejsze exclusive’y PlayStation 4, jak Death Stranding czy Days Gone, ale też masa gier multiplatformowych od zewnętrznych producentów: Borderlands 3, FIFA 20, Star Wars Jedi: Fallen Order, Devil May Cry 5 czy Apex Legends. Przypomnijmy, że niedawno społeczność w publicznym głosowaniu wybrała najlepsze tytuły 2019 roku na PS4.

