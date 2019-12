Według najnowszych przecieków Grand Theft Auto VI ma ukazać się jesienią 2021 roku

News

Maria Wawrzyniak ,

Najnowsze doniesienia dotyczące gry Grand Theft Auto VI sugerują, że produkcja ma trafić do sprzedaży jesienią 2021 roku. Informacja pochodzi od użytkownika Twittera o pseudonimie PSErebus, który znany jest przede wszystkim jako źródło informacji na temat konsoli nowej generacji PlayStation 5. W przeszłości PSErebus zdradził również datę premiery The Last of Us: Part II na długo przed ujawnieniem jej przez Sony. Wcześniejsze doniesienia sugerowały datę premiery przypadającą na okres przyszłorocznych świąt Bożego Narodzenia, co miałoby mieć bezpośredni związek z premierą wspomnianych konsol nowej generacji. Na horyzoncie pojawiły się również informacje dotyczące wersji gry. Miażdżąca większość graczy celuje w debiut na PS5 oraz Xbox Series X, przewidując jednocześnie, że – podobnie, jak to było w przypadku poprzednich produkcji studia Rockstar Games – wersja pecetowa ukaże się później. Pozostaje więc pytanie, co z obecną generacją.

To jednak nie wszystko. Rockstar w okresie przedświątecznym rozesłało swoim pracownikom prezenty – z czego jedna z tych osób zamieściła zdjęcie swojego upominku na Twitterze. Po tym bardzo szybko zmieniła ustawienia swojego konta i ustawiła je jako prywatne, ale, jak już wszyscy doskonale wiemy, internet nie zapomina. Jeden z użytkowników Reddita zapisał bowiem zdjęcie i udostępnił je na forum – widzimy na nim kilka naszywek z logo firmy. Dwie zawierają flagi Jamajki oraz Kolumbii, co niektórzy fani zinterpretowali oczywiście na swój sposób, po czym zaczęli spekulować na temat miejsca akcji GTA VI. Co o tym sądzicie?

