Take-Two Interactive pozwało twórcę fanowskiego remastera Red Dead Redemption na pecety

Maria Wawrzyniak ,

Pozwanie zmusiło twórcę Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project do skasowania swojego projektu.

Nieoficjalny remaster popularnej produkcji studia Rockstar Games umożliwiający grę na pecetach, czyli Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project, został zapowiedziany w sierpniu bieżącego roku. Zaledwie miesiąc później twórca fanowskiego remastera napotkał na swojej drodze problemy – firma Take-Two Interactive postraszyła wówczas procesem sądowym, więc wstrzymano prace na pewien czas. Wznowiono je w listopadzie po wprowadzeniu pewnych zmian, które zdaniem autora miały zagwarantować legalność projektu. Wydawca nadal ma inne zdanie na ten temat; teraz Take-Two postanowiło spróbować po raz drugi – i tym razem osiągnęło sukces, pozywając twórcę Red Dead Redemption: Damned Enhancement Project i zmuszając go tym samym do skasowania remastera. Prawnicy firmy złożyli pozew przeciwko głównemu moderowi, Jonathanowi Wycoffowi (który jest znany szerzej jako GamingDamned), na co ten odpowiedział zmianą statusu projektu na skasowany.

Argumentem, jaki wysunięto w pozwie była konkurencja, którą stanowiłby fanowski projekt dla pecetowej wersji Red Dead Redemption 2. Prawnicy twierdzili również, że mogło to zaszkodzić sprzedaży oficjalnego remastera oraz dodatków do dwójki z mapą z części poprzedniej – ostatni argument jest jednak niezrozumiały, bowiem nic nie wiadomo na temat oficjalnych dodatków dla trybu pojedynczego gracza do Red Dead Redemption 2. Rockstar Games niejednokrotnie zaznaczało również, że woli skupić się na Red Dead Online. Nie wiadomo oczywiście, czy finalnie firma Take-Two rzeczywiście wygrałaby sprawę. Twórca projektu na pewno wolał po prostu uniknąć wszelkich procesów sądowych i wydawania sporych sum pieniędzy, dlatego samo złożenie pozwu wystarczyło, aby projekt został skasowany.

