Fallout 4 w konwencji horroru? Oto modyfikacja Whispering Hills

Modder znany jako Mangaclub przygotował specjalną modyfikację do gry Fallout 4, która z pewnością przypadnie do gustu fanom horrorów z serii Silent Hill. Mod Whispering Hills wprowadza do gry Bethedsy kilka elementów typowych dla straszaków – w Fallout 4 pojawiło się dziesięć nowych warunków pogodowych, które zakładają przechadzki w gęstej mgle; niektóre ścieżki dźwiękowe podmieniono na te z Silent Hill, by uraczyć nas całą gamą niepokojących odgłosów; a dodatkowo podczas zabawy czekają nas liczne konfrontacje z monstrami czyhającymi na nas w sąsiednim wymiarze. Intensywność wszystkich przywołanych tu efektów możemy spersonalizować dla jeszcze pełniejszego doświadczenia, a całość z pewnością zaoferuje masę silnych wrażeń.



Modyfikację Whispering Hills do Fallout 4 na PC znajdziecie pod tym adresem.

