Koniec podjadania podczas walk w Wiedźminie – oto modyfikacja The Witcher 3 Redux

Jeśli po niedawnym maratonie z serialem Wiedźmin od platformy Netflix nabraliście ochoty na kolejną porcję przygód z najnowszą produkcją studia CD Projekt RED, to mamy coś, co Was zainteresuje. Modder znany jako Aleks Vuckovic opublikował w sieci modyfikację The Witcher 3 Redux, która nieznacznie, ale zauważalnie zmienia mechanikę rozgrywki w trzeciej odsłonie przygód Geralta. Twórca postanowił nieco namieszać w mechanizmach walki, rozwoju postaci czy znakach bez wyraźnego zwiększania poziomu trudności.

Wśród istotniejszych zmian warto wymienić m.in. znaczne zwiększenie obrażeń zadawanych przez naszych towarzyszy; wyraźne osłabienie znaków, jeśli nie zamierzamy inwestować w nie punktów rozwoju i wspomnianą w tytule blokadę na jedzenie podczas walki, która nierzadko ułatwiała stawiane przed nami wyzwania. Przy okazji wszyscy dostępni w grze bossowie będą skalować się do poziomu Geralta, więc na każdym etapie zabawy konfrontacje z nimi powinny być w równym stopniu angażujące.



Pełną listę zmian i pliki instalacyjne moda The Witcher 3 Redux znajdziecie pod tym adresem.

