Gothic II: Kroniki Myrtany – twórcy modyfikacji podsumowują mijający rok na najnowszym materiale wideo

Charakterystyczne dla końca roku podsumowanie przygotowali również twórcy kolejnej z obiecujących modyfikacji do gry Gothic II – Kroniki Myrtany. Z załączonego do wiadomości materiału możecie dowiedzieć się, jakie cele twórcom udało się do tej pory osiągnąć, co wymaga jeszcze kolejnych godzin prac i co właściwie zaoferuje nam grywalna wersja Archolos – pierwszy rozdział serii modów Kroniki Myrtany. Niestety wciąż nie dowiedzieliśmy się, kiedy powinniśmy wypatrywać grywalnej wersji moda, ale już wkrótce ekipa zamierza podzielić się z nami swoimi planami na 2020 rok, więc być może poznamy jakieś konkrety w tym zakresie.



Ostatecznie całość wygląda niezwykle obiecująco, a mnogość wysokiej jakości projektów w uniwersum Gothica wskazuje, że oczekiwanie na projektowany przez THQ remake serii, może upłynąć nam w bardzo przyjemnej atmosferze.

