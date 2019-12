God of War z darmowym pakietem świątecznym, w którego skład wchodzą legendarne przedmioty

News

Maria Wawrzyniak ,

Deweloperzy z Santa Monica Studio świętują razem z fanami, którym postanowili zaoferować małą niespodziankę. W ofercie sklepu PlayStation Store pojawił się więc Darmowy pakiet świąteczny God of War 2019, który jest dostępny do pobrania dla każdego posiadacza oryginalnego egzemplarza gry God of War. Pakiet składa się z pięciu legendarnych przedmiotów – niektórzy mogą je już posiadać, bowiem były one możliwe do zdobycia tuż po oficjalnej premierze. Są nimi:

zestawy zbroi Przysięga Śmierci dla Kratosa i Atreusa

skórka dla tarczy Strażnik Wygnańca

skórka dla tarczy Puklerz Kuźni

skórka dla tarczy Lśniąca Tarcza Elfiej Duszy

skórka dla tarczy Dökkenshieldr

Po pobraniu pakietu przedmioty zostaną automatycznie dodane do naszego ekwipunku. Przypomnijmy, że God of War zadebiutowało 20 kwietnia 2018 roku na konsole PlayStation 4. Tytuł spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem, ostatecznie zgarniając nawet nagrodę Gry Roku podczas zeszłorocznej gali The Game Awards. Zainteresowanych zapraszamy do przeczytania naszej recenzji pod tym adresem.

