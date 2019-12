Fallout 76 na PC – logowanie na publiczne serwery niemal równoznaczne z utratą przedmiotów

News

W specjalnym wątku na forum reddit poświęconemu grze Fallout 76 pojawiło się ostrzeżenie dla wszystkich pecetowych graczy, którzy zamierzają logować się na publicznych serwerach tytułu. Okazuje się, że te zostały opanowane przez hakerów, którzy niemal bez cienia oporu ze strony gry są w stanie pozbawić Was wszystkich zebranych przedmiotów, jeśli podejdą zbyt blisko. Utrata przedmiotów nie musi być nawet wynikiem żadnej bezpośredniej interakcji z hakerami jak np. handel (ten akurat działa bez zarzutu) – wystarczy, że haker znajdzie się obok Was, i tyle widzieliście swój dobytek. Na atak nie są narażone m.in. kapsle, ale wizja utraty broni czy pancerza powinna skutecznie odwieźć Was od logowania na publiczne serwery do czasu wydania stosownej aktualizacji.



Cóż, pozostaje mieć nadzieję, że cała sprawa wyjaśni się stosunkowo szybko, co z drugiej strony wydaje się nierealne z uwagi na nadchodzące święta. Trzymamy kciuki i przypominamy, że zabawa z konsolową wersją gry powinna odbywać się bez żadnych dodatkowych komplikacji.



Fallout 76 dostępny jest na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.

