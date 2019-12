Age of Empires II: Definitive Edition otrzymało bożonarodzeniową aktualizację

News

Ekipa World’s Edge odpowiedzialna za rozwój marki Age of Empires opublikowała na serwerach odnowionej drugiej odsłony kultowej serii RTS-ów bożonarodzeniową aktualizację tytułu. Wraz z nią Age of Empires 2: Definitive Edition otrzymało masę pomniejszych dodatków kosmetycznych nawiązujących do świąt Bożego Narodzenia i rozpoczynającej się zimy. Całość zrealizowano ze sporym dystansem do średniowiecznych realiów i dużą dawką dobrego humoru, nawet kosztem historycznej dokładności – wystarczy spojrzeć na zamek upadający pod ciężarem prezentów miotanych z trebuszy. Co ważne, świąteczna nakładka jest dostępna jedynie do czasu publikacji kolejnej aktualizacji tytułu – tym samym możecie po nią sięgnąć jedynie do początku stycznia (konkretnej daty premiery łatki wciąż nie ujawniono), by następnie korzystać z niej w dowolnym momencie.



Age of Empires 2: Definitive Edition zadebiutowało w listopadzie wyłącznie na PC.

https://www.youtube.com/watch?v=nOnstQALJ1A&feature=emb_title

