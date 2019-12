Streaming w liczbach, czyli StreamElements razem z Arsenal.gg podsumowują 2019 rok

News

Maria Wawrzyniak ,

Tegoroczne zestawienie zaprezentowane przez serwis StreamElements wraz z Arsenal.gg przedstawia bieżący roku w liczbach i listach – przyjrzymy się więc najpopularniejszym streamerom, serwisom streamingowym oraz grom z całego świata. Oczywiście, jak nietrudno się domyślić, Twitch.tv nadal jest największą platformą streamingową – chociaż Mixer od Microsoftu w ostatnich miesiącach wykupił kilku niezwykle ważnych twórców, nadal pozostaje daleko w tyle. Jeżeli jednak porównamy ubiegłoroczne przyrosty oglądalności, największy progres poczyniła platforma Facebook Gaming. Jeżeli chodzi o gry, Fortnite zaliczyło spadek oglądalności i oddał pierwsze miejsce League of Legends – w tym roku obejrzano ponad 990 milionów godzin materiału z produkcji Riot Games. Największy skok zaliczyło jednak Grand Theft Auto V, którego wzrost wyniósł aż 277 procent. Oprócz tego podano również dziesięć najpopularniejszych nowych marek – w tym roku królowały Apex Legends, Teamfight Tactics oraz Sekiro: Shadows Die Twice.

Co z twórcami? W rankingu połączono wyniki z platformy Twitch oraz Mixer. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął 21-letni Turner Tfue Tenney, który słynie ze streamowania gry Fortnite. Jego transmisje były oglądane łącznie przez ponad 87 milionów godzin. Zaraz za nim znalazł się Michael shroud Grzesiek oraz Jaryd Summit1g Lazar. W raporcie zawarto także osiągnięcia oraz rekordy pobite przez największe wydarzenia z 2019 roku – w tym przypadku należy pogratulować platformie Mixer, która w tym roku uzyskała największą oglądalność podczas trwania Level Up Cast. Na drugim miejscu mamy mistrzostwa świata w League of Legends, zaś na trzecim mistrzostwa świata w Fortnite.

Całe zestawienie, gdzie znajdziecie znacznie więcej liczb, możecie przeczytać pod tym adresem.

