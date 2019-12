Branża gier w 2019 roku, czyli GamesIndustry.biz podsumowuje ostatnie dwanaście miesięcy

News

Maria Wawrzyniak ,

Zgodnie z tradycją serwis GamesIndustry.biz opublikował zestawienie podsumowujące bieżący (i mijający) rok w branży. Zaczynając więc od początku, w roku 2019 rynek gier wideo był wart dokładnie 148,8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 7,2% w porównaniu do roku poprzedniego. Aż 68,2 miliarda dolarów zawdzięczamy grom mobilnym, przy czym mowa tutaj głównie o smartfonach, aczkolwiek całkiem spory udział mają również tablety. Mobilny rynek jest również najszybciej rozwijającym się obszarem, czyniąc postępy równe nawet 9,7% w skali roku. Poza tym nadal bardzo ważną częścią rynku są konsole (45,3 mld dolarów) oraz komputery osobiste (35,3 mld dolarów). W przypadku konsol mamy do czynienia ze wzrostem dwukrotnie szybszym, niż w przypadku pecetów. Jedyny obszar, który radzi sobie coraz gorzej, to gry przeglądarkowe – w tym roku był wart jedynie 3,5 mld dolarów. Później mamy kwestię nośników, gdzie zdecydowanie dominuje sprzedaż cyfrowa. W przypadku komputerów osobistych wygenerowała ona bowiem 31 miliardów dolarów, czyli o 6,2% więcej niż w zeszłym roku i o miliard więcej niż na konsolach (tyle że w przypadku konsol mamy do czynienia ze wzrostem o 14,5%). Sprzedaż fizyczna wygenerowała z kolei 16,1 miliarda dolarów – wzięto tutaj pod uwagę zarówno pecety, jak i konsole) – czyli o 5,5% mniej niż w roku 2018. Następnie możemy zobaczyć grafikę dotyczącą platform, przy czym warto zaznaczyć, że dane pochodzą z Wielkiej Brytanii. Tam (i zapewne nie tylko tam) na pierwszym miejscu znalazło się PlayStation 4. Zaraz za nim mamy Xbox One, na trzecim miejscu Nintendo Switch, na czwartym Nintendo 3DS i dopiero na piątym pecety, gdzie sprzedało się zaledwie 0,9% gier pudełkowych.

Dziennikarze poddali analizie również przeceny cyfrowe, przy czym zwrócili uwagę na okres czekania na pierwszą promocję w przypadku poszczególnych tytułów. Najdłużej, bo aż 69 dni, przy swojej cenie utrzymywała się produkcja od Capcomu, czyli Resident Evil 2. Zaraz za nią znalazło się Need for Speed: Heat, którego cena spadła po 13 dniach od premiery, a także Star Wars Jedi: Fallen Order, które w przecenie było praktycznie od początku. Ponadto Resident Evil 2 to jedna z trzech najlepiej ocenianych gier ostatnich dwunastu miesięcy, osiągając wynik 93% w oparciu o dane z serwisu Metacritic. Na drugim miejscu dumnie stoi Divinity: Original Sin 2 na konsole Nintendo Switch, zaś na trzecim pecetowe Red Dead Redemption 2.

Dalej mamy najpopularniejsze tytuły, które najczęściej pojawiały się we wszelkich mediach i są to kolejno: Fortnite, Death Stranding oraz Apex Legends. Na czwartym miejscu znalazło się Call of Duty: Modern Warfare, zaś pierwszą piątkę domknęła produkcja Borderlands 3. Na szóstym miejscu widnieje Cyberpunk 2077 od CD Projekt RED. Najpopularniejszą grą w serwisie YouTube okazał się natomiast Minecraft, wyprzedzając Fortnite aż o 40 miliardów odsłon. Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć, to nowe marki. W zestawieniu GamesIndustry.biz znalazły się największe koncerny, z których Sony stworzyło zdecydowanie najwięcej nowych marek (a dokładnie siedem). Pozostałe firmy razem wzięte (Microsoft, Nintendo, Electronic Arts, Activision oraz Ubisoft) wprowadziły pięć nowych marek. Najbardziej aktywnym wydawcą okazało się Nintendo, zaś najmniej – Activision.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis