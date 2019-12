Zapowiedziano pierwszoosobowy horror House In The Hollow na PC

News

Australijskie PSINE Studios postanowiło zaprezentować nam swój najnowszy projekt – pierwszoosobową przygodówkę z elementami horroru zatytułowaną House In The Hollow. Podczas zabawy wybierzemy się do tajemniczej rezydencji z zamiarem rozwikłania zagadki stojącej za zaginięciem angielskiego magika i miłośnika okultyzmu znanego jako Francis Barrett. Całość ma stawiać przede wszystkim na wysoki poziom immersji z wykreowanym światem i intrygującą opowieść, ale przy okazji zapowiedzi twórcy nie szczędzili nam także nowinek związanych z wykorzystanymi w House In The Hollow technologiami.



Tytuł powstaje na najnowszej wersji silnika graficznego Unreal Engine 4, by zaoferować nam szereg graficznych fajerwerków – niezwykle dopracowane elementy cząsteczkowe, oświetlenie, animacje oraz szereg efektów postprocesowych. Efekty dotychczasowych prac deweloperów możecie podziwiać w załączonej do wiadomości galerii screenów oraz opublikowanych przez twórców zwiastunach.



House In The Hollow powstaje z myślą o PC, a datę premiery wyznaczono na ostatni kwartał 2020 roku. Tytuł ukaże się równocześnie na platformach Epic Games i Steam.

gallery:13455

https://www.youtube.com/watch?v=O6_xO55BW8E

https://www.youtube.com/watch?v=H-vthcCOYwI

