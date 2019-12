Ubisoft Montreal – po 3 latach prac projekt niezapowiedzianej jeszcze gry trafił do kosza

News

LM ,

Wygląda na to, że firma Ubisoft pożegnała się właśnie z jednym ze swoich tajnych, niezapowiedzianych jeszcze projektów. Pracownik oddziału Ubisoft Montreal, Louis de Carufel, poinformował za pośrednictwem Twittera, o skasowaniu gry, nad którą przez trzy lata pracowało ponad 200 osób. Zaznaczył przy tym, że jedynym optymistycznym akcentem jest tu fakt, iż żadna z zaangażowanych w projekt osób nie straciła przy tym pracy, a dodatkowo sama może wybrać sobie jeden z 15 prowadzonych przez Ubisoft projektów.



Co skasowano? Z pewnością błyskawicznie wpisy de Carufela, a sam projekt według doniesień Kotaku miał być czymś na modłę Destiny, ale pomimo długiego procesu deweloperskiego tytuł nie spełniał oczekiwań. Ostatecznie wyprodukowana na jego potrzeby zawartość być może pojawi się kiedyś w jakiejś grze Ubisoftu, a gdy będzie już jasne, co trafiło do kosza, to z pewnością się o tym dowiecie.



Ubisoft Montreal to kanadyjski oddział francuskiego wydawcy, który zazwyczaj pracuje nad kolejnymi odsłonami kluczowych marek z portfolio Ubisoftu jak Assassin’s Creed czy Watch Dogs.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.