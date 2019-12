Opublikowano pierwsze nagranie z rozgrywki w Half-Life: Alyx

News

Maria Wawrzyniak ,

W listopadzie oficjalnie zapowiedziano Half-Life: Alyx, czyli nową produkcję należącą do kultowej serii, której historia rozgrywać się będzie pomiędzy w Half-Life oraz Half-Life 2. Gra, jak już pewnie wiecie, jest dedykowana goglom wirtualnej rzeczywistości. Skupi się oczywiście na znanej miłośnikom postaci, czyli Alyx Vance, która po raz pierwszy pojawiła się w drugiej części cyklu. Za jej opracowanie odpowiada firma Valve Software, która uruchomiła już zamówienia przedpremierowe na Steamie. Premiera została zaplanowana na marzec 2020 roku. Dzisiaj natomiast mamy dla Was nowy materiał, na którym możecie zobaczyć fragmenty rozgrywki. Opublikowano go na kanale Adam Savage’s Tested – nie jest to stricte gameplay, bowiem nagranie serwisu Tested skupia się przede wszystkim na analizie wrażeń z zabawy, aczkolwiek da się zobaczyć gameplay na ekranie w tle.

https://youtu.be/T54aGkkXfuc

