Google zakupiło Typhoon Studios, aby deweloperzy zajęli się Stadią

News

Maria Wawrzyniak ,

Jade Raymond potwierdziła kolejny transfer, w którego wyniku zespół Stadia Games & Entertainment wzbogacił się o kolejnych deweloperów z Typhoon Studios. Założycielami drugiego z wymienionych studiów są Reid Schneider oraz Alex Hutchinson. Twórcy na ten moment przygotowują się do premiery swojej debiutanckiej gry Journey to The Savage Planet, która zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One pod koniec stycznia przyszłego roku. W przyszłości jednak zespół najprawdopodobniej zajmie się wyłącznie pracą dla Google Stadia.

Przypomnij, że premiera nowej usługi streamingowej Google Stadia odbyła się 19 listopada. Od tego dnia jest dostępna jedynie w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz Północnej (Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy), a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Na ten moment nadal nie wiemy, kiedy Google Stadia trafi do Polski, aczkolwiek możemy być pewni, że stanie się to najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Przez pierwsze miesiące usługa będzie dostępna jedynie dla osób, które zdecydowały się opłacić dedykowany abonament PRO – ten kosztuje 9,99 euro miesięcznie, co daje około 44 złote.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis