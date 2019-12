Tech

Maria Wawrzyniak ,

Sony udostępniło kolejną aktualizację firmware’u PlayStation 4 do wersji 7.02, która jest już drugą łatką wypuszczoną w przeciągu ostatniego tygodnia. Celem 7.02 jest oczywiście ogólne usprawnienie wydajności oraz bezpieczeństwa całego systemu. Co ważniejsze, instalacja jest obowiązkowa, dlatego radzimy przygotować około 470 megabajtów na dyskach swoich konsol. Zawsze możecie kombinować, jeśli nie zależy Wam na korzystaniu z usług sieciowych, ale wszyscy doskonale wiemy, jak to potem jest. Jeżeli zaś przegapiliście jeszcze aktualizację z 13 grudnia, to będzie potrzebować dodatkowych 450 megabajtów. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że aktualizacja 7.02 naprawia błędy po ostatnim większym patchu z numerem 7.0, który zwiększył liczbę uczestników Imprezy do 16 osób oraz udostępnił funkcję RemotePlay na Androidzie i polepszył jakość rozmów głosowych.

Przypomnijmy również, że Sony potwierdziło jeszcze nie tak dawno temu, iż w przyszłości zamierza wprowadzać zmiany, o której od długiego czasu prosili użytkownicy, na przykład dotyczące interfejsu, który sprawia problemy odkąd rozpoczęła się obecna generacja konsol. Do niespełnionych życzeń należy również możliwość zobaczenia licznika czasu gry z poziomu menu – na ten moment to wciąż jest jedynie niespełniona prośba. Pytanie więc, czy kiedykolwiek się tego doczekamy.

