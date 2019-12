Nowy XBOX to po prostu XBOX. Będzie remake Gothica? - GramTV News

News

W nowym odcinku GramTV News wspominamy przede wszystkim o konsoli nowej generacji firmy Microsoft, która nazywa się… nie Xbox 720, nie Xbox Two, ale – po prostu – Xbox, natomiast dopisek Series X to model urządzenia (podobnie jak było chociażby z Xbox 360 Elite, Xbox One S i Xbox One X.

Oprócz tego dowiecie się więcej na temat planów firmy THQ Nordic względem marki Gothic, która wypuściła grywalny prototyp remake’u pierwszej odsłony cyklu, posłuchacie o nowościach związanych z ciekawie zapowiadającą się grą Ghost of Tshushima od twórców InFamous, a także powstałym z martwych The Wolf Amongs Us 2 i nie tylko.

