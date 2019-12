Into the Breach za darmo w Epic Games Store

News

LM ,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami włodarze Epic Games rozpoczęli dzisiaj akcję, w której ramach otrzymamy kolejne darmowe gry w ciągu kolejnych 12 dni. Na pierwszy ogień dwuwymiarowa turowa strategia od studia Subset Games - Into the Breach. Tytuł możecie zgarnąć pod tym adresem, ale musicie się pospieszyć, gdyż oferta trwa wyłącznie do godziny 17:00 jutrzejszego dnia. W tym czasie pojawi się kolejny darmowy produkt, który zapowiedziano jedynie poniższym obrazkiem. Jakieś pomysły?



Into the Breach zadebiutowało w 2018 roku na PC i konsolach Nintendo Switch.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.