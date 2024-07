Kolejna gra za darmo na Steam. Na odebranie prezentu zostało tylko kilka godzin

Gracze PC muszą się pospieszyć, by skorzystać z okazji.

W ostatnim czasie gracze PC nie mogą narzekać na brak prezentów. Okazuje się jednak, że to nie koniec niespodzianek. Na Steam pojawiła się bowiem kolejna oferta, która z pewnością zainteresuje wielu użytkowników komputerów osobistych. Jeszcze tylko przez kilka godzin na platformie Valve można bowiem odebrać za darmo wysoko ocenianą produkcję.

Jeśli chcecie odebrać za darmo Intravenous, to wystarczy udać się na stronę gry na Steam i zalogować się na swój profil. Następnie należy kliknąć zielony przycisk „Dodaj do konta”. Wówczas wspomniana produkcja zostania dodana do Waszej biblioteki.