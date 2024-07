Amazon Prime Gaming z 3 dodatkowymi grami w lipcu! Na liście nowość z 2024 roku

Już pod koniec czerwca informowaliśmy, że oferta Amazon Prime Gaming na lipiec została rozszerzona o 6 dodatkowych gier. Okazuje się jednak, że to nie koniec niespodzianek. Wielkimi krokami zbliża się bowiem 10. edycja Prime Day i właśnie z tej okazji Amazon postanowił przygotować dużą niespodziankę dla swoich abonentów. Zgodnie z przekazanymi informacjami użytkownicy usługi Prime Gaming otrzymają w tym miesiącu jeszcze 3 głośne produkcje.

Oferta Amazon Prime Gaming na lipiec 2024 rozszerzona o trzy gry AAA

Amazon zapowiedział, że już 16 lipca 2024 roku abonenci Amazon Prime Gaming będą mogli odebrać Suicide Squad: Kill the Justice League. To jednak nie koniec niespodzianek, ponieważ – jak wspomnieliśmy wyżej – lipcowa oferta została rozbudowana o trzy dodatkowe tytuły. Tego samego dnia w ręce użytkowników wspomnianej usługi trafią bowiem również Rise of the Tomb Raider oraz Chivalry 2.