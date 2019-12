Praca szuka... wiedźmina - z certyfikatem lub bez, od zaraz!

News

Maria Wawrzyniak ,

Na specjalnej stronie rekrutacyjnej Netflixa pojawiło się wczoraj wyjątkowe ogłoszenie o pracę, w którym czytamy, że firma poszukuje na stanowisko ochroniarza... wiedźmina. Jeżeli więc jesteś zmotywowanym i nastawionym wyłącznie na osiąganie wyników samotnym wilkiem, to prawdopodobnie nadajesz się idealnie. Pierwsze zlecenie przewidziane jest już na 20 grudnia bieżącego roku, dlatego zainteresowanym radzimy się pośpieszyć z wysyłaniem swoich zgłoszeń. W mailu należy podać swoje imię, nazwisko, adresu kontaktowego oraz jednominutowej autoprezentacji w postaci nagrania. Dziwnym zbiegiem okoliczności jest to ten sam dzień, w którym odbędzie się premiera serialu Wiedźmin. Wśród wymagań znalazły się takie cechy, jak silna wewnętrzna motywacja oraz takie kwestie, jak doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów zarówno z ludźmi, jak i z potworami (dosłownie i w przenośni). Obowiązuje własny profesjonalny ekwipunek wiedźmiński, do którego należą między innymi jeden koń, dwa miecze oraz zestaw eliksirów. Niewymagany jest certyfikat, aczkolwiek zawsze przyda się profesjonalne przygotowanie (najlepiej w wiedźmińskiej szkole) i mobilność, a także umiejętności adaptowania się do najróżniejszych warunków; w szczególności przyrodniczych. Jeśli natomiast chodzi o samą pracę, zadaniem takiego ochroniarza będzie pozbywanie się wszelkiej maści potworów. Dopisek na końcu ogłoszenia:

Twoje wiedźmińskie osiągnięcia mogą być opiewane w pieśniach bardów, a Twoje zgłoszenie może zostać uwiecznione na naszym profilu społecznościowym.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis