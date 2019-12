Poznaliśmy minimalne wymagania sprzętowe pecetowej wersji Resident Evil 3

News

Maria Wawrzyniak ,

Co ciekawe, są takie same jak te w przypadku remake’a Resident Evil 2.

Udostępniono minimalne wymagania sprzętowe dla pecetowej wersji gry Resident Evil 3, czyli remake’a klasycznego survival horroru. Warto zwrócić uwagę na to, że są one identycznie z tymi, które dostaliśmy w przypadku remake’a Resident Evil 2, więc najprawdopodobniej zalecane wymagania sprzętowe również będą podobne – i dlatego je również podaliśmy, ale zaznaczamy, że są to wymagania sprzętowe dla tegorocznego Resident Evil 2. Przypomnijmy, że remake Resident Evil 3 zadebiutuje na rynku 3 kwietnia przyszłego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

Minimalne wymagania sprzętowe:

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 7 lub 8.1 lub 10 64-bitowy

Windows 7 lub 8.1 lub 10 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i5-4460 lub AMD FX-6300 lub lepszy

Intel Core i5-4460 lub AMD FX-6300 lub lepszy KARTA GRAFICZNA: Nvidia GeForce GTX 760 lub AMD Radeon R7 260x z 2 GB pamięci

Nvidia GeForce GTX 760 lub AMD Radeon R7 260x z 2 GB pamięci PAMIĘĆ RAM: 8 GB

8 GB DIRECT X: wersja 11

Zalecane wymagania sprzętowe (remake Resident Evil 2):

SYSTEM OPERACYJNY: Windows 7 lub 8.1 lub 10 64-bitowy

Windows 7 lub 8.1 lub 10 64-bitowy PROCESOR: Intel Core i7-3770 lub AMD FX-9590 lub lepszy

Intel Core i7-3770 lub AMD FX-9590 lub lepszy KARTA GRAFICZNA: Nvidia GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 480 z 3 GB pamięci

Nvidia GeForce GTX 1060 lub AMD Radeon RX 480 z 3 GB pamięci PAMIĘĆ RAM: 8 GB

8 GB DIRECT X: wersja 11

