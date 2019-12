Podsumowanie 11. Esportowych Mistrzostw Świata IESF

eSport

Maria Wawrzyniak ,

Kilka dni temu pisaliśmy o 11. Esportowych Mistrzostwach Świata IESF w Seulu – zmagania rozpoczęły się w nocy z 11 na 12 grudnia. Wówczas poznaliśmy grupowych rywali Polaków oraz terminarz spotkań z ich udziałem. Dzisiaj z kolei mamy dla Was podsumowanie turnieju, w którym nasz kraj reprezentowali Michał MisiekLFC Petrus w grze eFootball PES 2020 i Adrian FRIZEN Szydłowski w grze Tekken 7. Choć ostatecznie nie udało się zdobyć żadnych medali, turniej możemy śmiało uznać za udany!

Nasz PESowiec trafił do grupy H razem z reprezentantami Tajlandii, Tunezji, Filipin oraz Macedonii Północnej. Każdego z nich udało mu się pokonać, kończąc etap z bilansem bramkowym 15-4. Na rozpoczęcie fazy play-off Petrus zmierzył się z reprezentantem Szwecji i ostatecznie zwyciężył, aczkolwiek wcześniej musiał nieźle się zdenerwować, bowiem potrzebne były karne w trzeciej rozgrywce. Znacznie mniej nerwów stracił podczas ćwierćfinału, kiedy rozprawił się z reprezentantem Kostaryki. W półfinale stanął mu na drodze Japończyk, który ostatecznie przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, strzelając decydującą bramkę w ostatniej minucie dogrywki trzeciego meczu. MiśkowiLFC pozostała już tylko walka o brązowy medal i 500 000 wonów południowokoreańskich z reprezentantem Makau. Mimo dwukrotnego prowadzenia, po trzecim meczu zwycięzcą został przeciwnik. Ostatecznie MisiekLFC zajął czwarte miejsce – to wciąż jest więc naprawdę niezłe osiągnięcie!

FRIZEN w fazie grupowej również poradził sobie bardzo dobrze – pokonał w niej reprezentantów Azerbejdżanu, Tajwanu oraz Kostaryki. W 1/8 finału podjął walkę z reprezentantem Tunezji i ostatecznie wygrał 4 do 3. Szczęścia zabrakło w ćwierćfinale, w którym nasz zawodnik trafił na przeciwnika z Filip i przegrał z nim 1 do 4. Adrian FRIZEN Szydłowski doszedł więc do ćwierćfinału i znalazł się w gronie trzech najlepszych zawodników z Europy!

Gratulujemy obu zawodnikom i życzymy im wyłącznie coraz to większych sukcesów w przyszłości!

