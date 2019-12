Ogłoszono datę premiery Warcraft III: Reforged

News

Maria Wawrzyniak ,

Blizzard Entertainment poinformowało o opóźnieniu ostatecznej premiery Warcraft III: Reforged, czyli wyczekiwanego remake’u słynnej strategii czasu rzeczywistego Warcraft III: Reign of Chaos wraz z dodatkiem The Frozen Throne. Produkcja zadebiutuje 29 stycznia 2020 roku na komputerach osobistych. Pierwotnie deweloperzy planowali wydać produkcję jeszcze w tym roku, jednak ostatecznie potrzebują więcej czasu na to, aby dopracować ją i dopiąć wszystko na ostatni guzik. Przypomnijmy, że aktualnie Warcraft III: Reforged możemy zamówić przedpremierowo w sklepie firmy Blizzard – podstawowa edycja została wyceniona na 29,99 euro, czyli około 130 złotych. Wydanie Spoils of War, w ramach którego otrzymamy również garść cyfrowych bonusów, kosztuje 39,99 euro, czyli około 170 złotych. Decydując się na preorder, otrzymamy również dostęp do oryginalnego Warcrafta III razem z dodatkiem, który ostatecznie zniknął z cyfrowej dystrybucji w sklepie Blizzarda.

Przypomnijmy, że Warcraft III: Reforged to zremasterowana wersja Warcrafta III z 2002 roku, czyli jednej z najpopularniejszych gier strategicznych czasu rzeczywistego w historii. W skład gruntownie odświeżonego wydania wchodzi podstawowa wersja oryginału oraz dodatek The Frozen Throne. Producentem jest oczywiście amerykańskiego studio Blizzard Entertainment, odpowiadające za powstanie marki Warcraft, której początki sięgają 1994 roku.