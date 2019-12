Wattam, czyli nowa gra od twórców Katamari Damacy, zbiera całkiem pozytywne recenzje

News

Maria Wawrzyniak ,

Nie jest to wprawdzie sukces takiego samego kalibru, co w przypadku Katamari Damacy, aczkolwiek wygląda na to, że nowa gra od tego samego twórcy poradziła sobie całkiem nieźle. Zacznijmy jednak od początku – Wattam to debiutancki projekt studia Funomena, za którego powstaniem stoi zarówno twórca wspomnianej gry Katamari Damacy, jak i osoby, które w przeszłości pracowały nad takimi produkcjami, jak Journey. Naszym głównym zadaniem w Wattam jest znalezienie jak największej liczby przyjaciół. Wszystko obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, a cała rozgrywka skupia się głównie na interakcjach z dziwacznymi stworkami, które spotykamy na swojej drodze. Możemy grać w trybie dla pojedynczego gracza, ale mamy również możliwość zagrania ze znajomym wspólnie na jednym ekranie.

Na ten moment Wattam posiada średnią ocen na poziomie 79 punktów na sto. Recenzji jest wprawdzie tylko sześć, aczkolwiek są one bardzo pozytywne. Na recenzje graczy z pewnością będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bowiem produkcja zadebiutowała na rynku dzisiaj. Główną zaletą gry, jaką wymieniła większość oceniających, jest po prostu możliwość totalnego zrelaksowania się. To nie jest poważna produkcja, która wbije gracza w fotel. To raczej luźna podróż po kolorowym świecie, gdzie od czasu do czasu przypominamy sobie, jak ważna w życiu jest przyjaźń. I choć brzmi to niezwykle tandetnie, to jest właśnie jednym z celów Wattam. Niektórzy zauważyli również, że problemem mogą być od czasu do czasu niezbyt jasne łamigłówki, a także nieprzemyślane sterowanie. Sama rozgrywka jest również stosunkowo krótka – główny wątek fabularny możemy przejść w około 5 godzin.

