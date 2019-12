Respawn poszukuje doświadczonych deweloperów do prac nad przygodową grą akcji w świecie Star Wars

News

LM ,

Nawet jeśli ani Electronic Arts, ani Respawn Entertainment oficjalnie jeszcze nie mówią o planach związanych z kontynuacją wydanej w listopadzie gry Star Wars Jedi: Fallen Order, to jej powstanie wydaje się pewne. Potwierdzają to też najnowsze opublikowane przez EA oferty pracy w studiu Respawn, które poszukuje „fanów marki Star Wars zainteresowanych współtworzeniem trzecioosobowej przygodowej gry akcji”. W tym samym czasie pojawiły się oferty dla starszego programisty, projektanta poziomów i artysty postaci, co jednoznacznie sugeruje, że twórcy zbroją się na produkcję kontynuacji. Potwierdza to też jeden zasadniczy fakt – jeszcze przed premierą gry Respawn zapowiedział, że ta nie doczeka się żadnych dodatków, więc możemy mówić tu wyłącznie o kolejnym projekcie.



Taki rozwój spraw z pewnością nikogo nie dziwi – o samej grze z pewnością nie usłyszymy zbyt prędko, ale Electronic Arts planuje pójść za ciosem. Wszystko wyjaśni się przy sprawozdaniach finansowych korporacji i jeśli tylko Star Wars Jedi: Fallen Order sprzedało się przynajmniej tak dobrze, jak zostało odebrane, to być może szykuje się większe zagęszczenie projektów na bazie Gwiezdnych Wojen.



Star Wars Jedi: Fallen Order zadebiutowało 15 listopada na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.

Sprawdź bogatą ofertę gier na PC i konsole w sklepie Sferis.pl.