Wiceprezes studia Naughty Dog zapewnia, że w The Last of Us: Part II nie zabraknie nawiązań do pierwszej części

Maria Wawrzyniak ,

O ile w większości przypadków możemy spodziewać się śladowych ilości nawiązań do pierwowzoru w przypadku kontynuacji jakiejś gry, o tyle wszyscy wiemy, że w branży było już wiele przypadków, które w tej kwestii niejednokrotnie zaskoczyły. Ba, na pewno są wśród nas gracze, którzy chociaż przez moment obawiali się, że z jakiegoś powodu The Last of Us: Part II, czyli prawdopodobnie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier przyszłego roku, nie postawi na nostalgię i ducha pierwowzoru. Wszelkie wątpliwości postanowił jednak rozwiać Neil Druckmann, wiceprezes studia Naughty Dog.

https://twitter.com/Neil_Druckmann/status/1206421340502147074

W odpowiedzi na post jednego z fanów na Twitterze, twórca zaznaczył, że przedstawione przez fana obrazki porównujące niezwykle podobne sceny z obu gier nie są jedynymi analogiami, które spotkamy na swojej drodze podczas zabawy w The Last of Us: Part II. Ciekawe tylko, czy w tym przypadku chodzi po prostu o podobne ujęcia, czy może znacznie bardziej rozbudowane nawiązania fabularne. Tak czy inaczej, możemy spodziewać się sporej ilości nawiązań do pierwszej części. Przypomnijmy, że The Last of Us: Part II zadebiutuje 29 maja 2020 roku wyłącznie na konsolach PlayStation 4.

