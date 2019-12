Star Wars: Battlefront II – zwiastun i zawartość aktualizacji The Rise of Skywalker

News

Electronic Arts opublikowało na oficjalnym kanale marki EA Star Wars najnowszy zwiastun nadchodzącej, inspirowanej zmierzającym do kin filmem The Rise of Skywalker aktualizacji gry Star Wars: Battlefront II. Jednocześnie poznaliśmy listę nowości, które wzbogacą tytuł przy okazji premiery dziewiątego epizodu gwiezdnej sagi. Stosowna aktualizacja trafi na serwery PC, PlayStation 4 i Xboksa One już jutro, ale nie wszystkie nowinki trafią na nasze ręce od razu.

Wraz z aktualizacją do gry trafi nowa tropikalna planeta zaprezentowana na zwiastunach filmu. Ta pozwoli wcielić się zarówno w Ruch Oporu, jak i Najwyższy Porządek w trybach kooperacji oraz zmagań bohaterów i złoczyńców. Nowa arena zostanie udostępniona dokładnie 20 grudnia. Jednocześnie obok niej DICE wprowadzi do trybu kooperacji trzy kolejne mapy – Takodana, Jakku i baza Starkiller, a dla każdej z nich przygotowano scenariusz ataku i obrony. Obok tego możemy liczyć na cztery nowe jednostki – żołnierzy Sithów i jednostki wyposażone w plecaki odrzutowe, a także kanoniera i szpiega dla Ruchu Oporu. Do tego należy dodać specjalne stylizowane na Episode IX stroje dla Finna, Rey i Kaylo Rena. W styczniu DICE zamierza wprowadzić BB-8 oraz BB-9E jako grywalnych bohaterów oraz znacznie rozbudować tryb Supremacji.



Star Wars: Battlefront II dostępne jest na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.

