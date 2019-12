Dodatkowa zawartość pecetowej wersji Red Dead Redemption 2 pojawi się również na konsolach

News

Maria Wawrzyniak ,

Pecetowa wersja Red Dead Redemption 2 zaoferowała graczom ekskluzywną zawartość, niedostępną dla posiadaczy konsol. To jednak już niedługo ma się zmienić – deweloperzy ze studia Rockstar Games poinformowali, że wszystkie elementy z edycji na komputery osobiste, które dotychczas były niedostępne na innych platformach sprzętowych, zostaną także udostępnione posiadaczom konsol PlayStation 4 oraz Xbox One. Na tych pierwszych możemy już pobrać całą zawartość w ramach nowej aktualizacji – poza tym, patch oferuje również sporo nowości do Red Dead Online. Posiadacze sprzętu Microsoftu będą musieli jednak trochę poczekać, bowiem na Xboxie One zawartość zostanie udostępniona dopiero 21 stycznia przyszłego roku.

Przypomnijmy, że Red Dead Redemption 2 w wersji na PC pojawiło się w sprzedaży 5 listopada na platformach Rockstar Games Launcher oraz Epic Games Store. W grudniu natomiast gra została udostępniona w sklepie Steam.