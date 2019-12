Taktyczne RPG Ash of Gods: Redemption z datą premiery na konsolach

News

Firma Ravenscourt opublikowała w sieci najnowszy zwiastun debiutanckiej produkcji studia Aurum Games, czyli taktycznej gry RPG zatytułowanej Ash of Gods: Redemption. Załączony do wiadomości materiał promuje nadchodzące konsolowe wydania tytułu, które zgodnie z ujawnionymi informacjami pojawią się na PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch dokładnie 31 stycznia 2020 roku. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że w odróżnieniu od oryginalnej premiery, tym razem do sprzedaży trafią zarówno kopie cyfrowe, jak i egzemplarze fizyczne, także na PC.



Akcja gry przenosi nas do fantastycznego świata Terminium, która pada ofiarą inwazji obcych sił, znanych jako Żniwiarze. W obliczu zagrożenia uformowana zostaje grupa śmiałków, którzy mają ją powstrzymać, a my stajemy na ich czele. Rozgrywka koncentruje się na eksplorowaniu świata gry, interakcjach z postaciami niezależnymi, realizowaniu rozmaitych zadań i oczywiście konfrontacjach z wojskami Żniwiarzy. Debiutancki projekt Aurum Games pozwala wyczuć solidne inspiracje takimi seriami jak Banner Saga czy Fire Emblem.

