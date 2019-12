Szczegóły dotyczące beta-testów remasterów Commandos 2 HD i Praetorians HD

News

Maria Wawrzyniak ,

W piątek 13 grudnia rozpoczęły się beta-testy remasterów Commandos 2: Men of Courage oraz Praetorians. Dostęp do nich mają wyłącznie ci, którzy zamówili gry w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie firmy Kalypso Media, aczkolwiek ci, którzy zdecydują się na kupno teraz lub dopiero za jakiś czas również otrzymają możliwość zagrania w wersję beta. Tym samym do sieci trafił krótki filmik porównujący szatę graficzną oraz możliwości gier z ich pierwowzorami. Możecie go oczywiście obejrzeć poniżej. Beta-testy oferują dostęp do całej zawartości obu produkcji, w tym do gruntownie poprawionego samouczka, a także kampanii i potyczek. W Praetorians HD mamy również możliwość zagrania w trybie sieciowym.

https://youtu.be/_RuDSugOqlI

Twórcy zapewniają, że w przyszłości będą regularnie wypuszczać aktualizacje na bieżąco poprawiające wszelkie błędy zgłaszane przez graczy. Przypomnijmy, że oba tytuły zadebiutują 24 stycznia na komputerach osobistych. Wiosną przyszłego roku pojawią się również na konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. W przypadku Commandos 2: HD Remaster będzie to również Nintendo Switch.

