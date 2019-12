PlanetSide Arena już niedługo zakończy swój żywot

News

Maria Wawrzyniak ,

PlanetSide Arena to poboczna odsłona serii PlanetSide, która trafiła do wczesnego dostępu na Steamie 18 września. Od tamtej pory minęły więc zaledwie cztery miesiące, a deweloperzy ze studia Daybreak Game Company odpowiadający za stworzenie produkcji poinformowali, że są zmuszeni ostatecznie zakończyć wsparcie gry. Już po paru pierwszych dniach od debiutu zainteresowanie nią drastycznie spadło, a w połowie października każdego dnia w grze bawiło się niecałe sto osób (zgodnie z tym, co głosi serwis Steam Charts). Właśnie to zostało wymienione jako główne uzasadnienie decyzji w oficjalnym ogłoszeniu. Serwery PlanetSide Arena zostaną zamknięte 11 stycznia o godzinie 2:00 w nocy czasu polskiego.

Autorzy przewidują również zwrócenie wszystkich wydanych pieniędzy na grę, co oznacza zarówno zakupienie samego PlanetSide Arena, jak i wszelkie mikrotransakcje, które nie są już dostępne. Pozostaje więc trzymać kciuki za PlanetSide 2 oraz planowaną kontynuację – miejmy nadzieję, że sytuacja finansowa po porażce pobocznej odsłony nie będzie aż tak zła, żeby utrudnić wszystko inne.

