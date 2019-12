Studio Telltale Games zapowiedziało The Telltale Batman Shadows Edition

News

Maria Wawrzyniak ,

Nowa wersja gry Batman: The Telltale Series zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Deweloperzy ze studia Telltale Games zapowiedzieli swoje pierwsze dzieło będące efektem rozpoczęcia współpracy z chińską firmą Athlon Games, która postanowiła wskrzesić markę Batman: The Telltale Series. Jest nim The Telltale Batman Shadows Edition, czyli nowa wersja gry Batman: The Telltale Series, która zaoferuje nie tylko zupełnie nową zawartość, ale również gruntownie odświeżoną oprawę graficzną w stylu noir. Produkcja zadebiutuje dzisiaj na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Wyceniono ją na 29,99 dolarów, czyli około 115 złotych. Jeżeli zaś chodzi o tych, którzy posiadają już oryginalną wersję gry Batman: The Telltale Serie – będzie można zaktualizować ją do nowej wersji kupując rozszerzenie o nazwie Shadows Mode. To będzie nas z kolei kosztować 4,99 dolarów, czyli koło 19 złotych.

Co ciekawe, jak odnotował między innymi serwis Gematsu, źródłem powyższej informacji była informacja prasowa, którą Athlon Games opublikowało krótko przed dzisiejszym The Game Awards, jednak po chwili została usunięta. Z kolei prezes Telltale Games, Jamie Ottilie, zapewnił, że The Telltale Batman Shadows Edition to dopiero początek, jeśli chodzi o rozbudowę portfolio odnowionego studia.

