Kto stoi za Resident Evil 3: Nemesis? Niespodzianka

Wygląda na to, że dopiero co ogłoszony remake Resident Evil 3: Nemesis jest w dobrych rękach. Na koniec pierwszego trailer pojawia się logo studia M-Two i to właśnie ono odpowiada za produkcję tytułu. Choć nazwa nie brzmi zbyt znajomo, ekipę tworzą doświadczeniu ludzie z przeszłością w Capcomie i Platinum Games. Dyrektorem wykonawczym studia jest natomiast Tatsuya Minami, który wcześniej analogiczną funkcję pełnił w Platinum Games (skądo dszedl w 2016 roku).

Minami ma na swoim koncie produkcje spod znaku Mega Mana, Devil May Cry i rzecz jasna Resident Evil. Nazwa M-Two nie wzięła się zresztą z przypadku. Plan był bowiem taki, by wespół z Minamim na czele studia stanął Shinji Mikami, ojciec serii Resident Evil. Ostatecznie nie udało się jednak do tego doprowadzić, gdyż Mikami ma obowiązującą umowę z należącym do Bethesdy Tango Gameworks.

Resident Evil 3: Nemesis zadebiutuje na pecetach, Xboksie One i PlayStation 4 na początku kwietnia przyszłego roku.

