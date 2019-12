Half-Life: Alyx bez trybu multiplayer

News

pepsi ,

- Na tym etapie nie planujemy wsparcia dla jakiegokolwiek modułu wieloosobowego – mówi na łamach The Verge programista Robin Walker z Valve, pracujący nad Half-Life: Alyx. – To tradycyjne doświadczenie spod znaku Half-Life’a, fundamentalnie jest to jednokierunkowa podróż. Half-Life zawsze koncentrował się na ręcznie tworzonej, pieczołowicie zaprojektowanej ścieżce, gdzie każda przestrzeń jest rezultatem burzy mózgów całego zespołu – oznajmia.

Half-Life: Alyx będzie więc przeżyciem liniowym, choć, jak podkreśla Walker, niektóre etapy pozwolą na pewną dowolność w ich pokonywaniu. – Zawsze jednak przesuwasz się do przodu – zaznacza.

Wcześniej Valve informowało, że Half-Life: Alyx było możliwe do zrealizowania wyłącznie na VR z uwagi na możliwości, jakie stwarza ten rodzaj technologii. Gogle niosą ze sobą jednak pewne wątpliwości, związane choćby ze zmęczeniem pojawiającym się przy dłuższym użytkowaniu. Jak zdradza jednak Walker, już przy pierwszych próbach testerzy spędzali z grą więcej czasu niż zakładano, a obecnie czas jednej sesji wynosi średnio 2-3 godziny.

Przypomnijmy, że ogłoszenie Half-Life: Alyx gwałtownie zwiększyło ruch w sprzedaży gogli VR od Valve.

Oferta gier w sklepie sferis.pl