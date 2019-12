Głos interfejsu EVA będzie nagrywany na nowo do Command & Conquer Remastered

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeżeli graliście w Command & Conquer to na pewno kojarzycie głos interfejsu EVA, czyli Electronic Video Agent, który był czymś w rodzaju naszej wirtualnej asystentki informującej nas o wszelkich ważniejszych wydarzeniach, jak chociażby śmierć naszych żołnierzy (słynne unit lost) czy możliwych opcjach postawienia nowych budynków (new construction options) i tym podobne. Tak czy inaczej, to sprawia, że w trakcie gry słyszymy wspomniany głos naprawdę często. Co ciekawe, okazuje się, że firma Electronic Arts zgubiła nagrania z komunikatami wypowiadanymi przez interfejs EVA, o czym poinformowała niedawno w oficjalnej wiadomości na swojej stronie (a raczej poinformował nas o tym Jim Vessella – producent Command & Conquer Remastered – którego wiadomość opublikowało EA). Oprócz tego w oryginalnych plikach gry możemy usłyszeć zniekształcenia. Cała ta sytuacja sprawiła, że studio Petroglyph zdecydowało się nagrać kultowe kwestie na nowo i zatrudnić w tym celu Kię Huntzinger.

Huntzinger użyczała swojego głosu w oryginalnej wersji gry. Pozostaje więc kwestia tego, czy aby na pewno posiada swój charakterystyczny ton – wszelkie obawy według Vessella są niepotrzebne, ponieważ według jego zapewnień ton Huntzinger jest taki sam. Mimo wszystko dla osób, które wolą perfekcyjnie odwzorować klimat będzie dostępna opcja grania z oryginalnym interfejsem EVA. Przypomnijmy, że Command & Conquer Remastered zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Jest to gruntownie odświeżona wersja legendarnej strategii z 1995 roku, której tworzeniem zajmuje się wspomniane już studio Petroglyph Games – fani prawdopodobnie mogą być spokojni, bowiem zespół specjalizuje się w klasycznych RTS-ach. Zresztą, miejmy nadzieję, że nie bez powodu deweloperzy bardzo ostrożnie podchodzą do publikowania informacji na temat produkcji i najpewniej szykują dla nas wspaniałego remastera. Jedno jest pewne – trochę jeszcze poczekamy.

Pełna oferta gier komputerowych w sklepie Sferis