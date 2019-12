FIFA 20 - ruszyło głosowanie na drużynę roku. Lewandowski nominowany

News

Na stronie EA Sports ruszyło głosowanie na drużynę roku w FIFA 20. Nominowanych jest czterech bramkarzy, 18 obrońców i po 16 pomocników i napastników. Wśród nich znalazły się największe gwiazdy najmocniejszych europejskich klubów: Liverpoolu, Manchesteru City, Barcelony, Juventusu, Realu Madryt czy PSG. W gronie nominowanych nie mogło też zabraknąć polskiego rodzynka, Roberta Lewandowskiego.

Głosy można oddawać od dziś do 20 grudnia. Każdy gracz, który zagłosuje po zalogowaniu na swoje konto, otrzyma za darmo Team of the Year Tuxedo Kit do swojego zespołu w FIFA 20. Po ogłoszeniu zwycięzców zapewne zacznie się nie lada batalia o zdobycie kart z piłkarzami wybranymi do TOTY. A oto wszyscy nominowani:

Bramkarze:

Alisson Becker – Liverpool

Ederson – Manchester City

Jan Oblak – Atletico Madryt

Andre Onana – Ajax Amsterdam

Obrońcy:

Jordi Alba - Barcelona

Leonardo Bonucci – Juventus

Trent Alexander-Arnold – Liverpool

Jose Maria Gimenez – Atletico Madryt

Mats Hummels – Dortmund

Joshua Kimmich – Bayern Monachium

Kalidou Koulibaly – Napoli

Aymeric Laporte – Manchester City

Matthijs De Ligt – Juventus

Marquinhos – PSG

Sergio Ramos – Real Madryt

Andy Robertson – Liverpool

Alex Sandro – Juventus

Thiago Silva – PSG

Nicolas Tagliafico – Ajax Amsterdam

Milan Skriniar – Inter Mediolan

Virgil Van Djik – Liverpool

Jan Vertonghen – Tottenham

Pomocnicy:

Kevin De Bruyne – Manchester City

Paulo Dybala – Juventus

Fabinho – Liverpool

Christian Eriksen – Tottenham

Kai Havertz – Bayer Leverkusen

Jordan Henderson – Liverpool

Frenkie De Jong – Barcelona

N’Golo Kante– Chelsea

Luka Modric – Real Madryt

Marco Reus – Dortmund

Jadon Sancho – Dortmund

David Silva – Manchester City

Dusan Tadic – Ajax Amsterdam

Marco Veratti – PSG

Georgino Wijnaldum – Liverpool

Hakim Ziyech – Ajax Amsterdam

Napastnicy:

Sergio Aguero – Manchester City

Pierre Emerick Aubameyang – Arsenal

Roberto Firmino – Liverpool

Harry Kane – Spurs

Lionel Messi – Barcelona

Cristiano Ronaldo – Juventus

Mohamed Salah – Liverpool

Sadio Mane – Liverpool

Raheem Sterling – Manchester City

Bernardo Silva – Manchester City

Karim Benzema – Real Madrid

Eden Hazard – Real Madrid

Robert Lewandowski – Bayern Munich

Kylian Mbappe – PSG

Neymar – PSG

Heung Min Son – Spurs

