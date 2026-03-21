Zaloguj się lub Zarejestruj

20 lat temu zadebiutowała gangsterska gra od EA oparta na legendarnym filmie. Miała rzucić wyzwanie GTA i Mafii

Jakub Piwoński
2026/03/21 18:30
0
0

Ambitna adaptacja kultowego filmu przeszła do historii jako ciekawa, ale niedoceniona produkcja. Niektórzy gracze chcą jej powrotu.

21 marca 2006 roku zadebiutowało The Godfather – gangsterska gra akcji oparta na powieści Mario Puzo i filmie Ojciec chrzestny w reżyserii Francis Ford Coppola. Za produkcję odpowiadały zespoły Electronic Arts, na czele z EA Redwood Shores (późniejsze Visceral Games), przy wsparciu EA Salt Lake, a wybrane wersje przygotowało Headgate Studios. Tytuł od początku miał ambicje, by stanąć w szranki z takimi markami jak GTA czy Mafia. Czy się udało?

The Godfather
The Godfather

The Godfather – 20 lat od premiery gry na podstawie kultowego filmu

Widok był był TPP. Gracz wcielał się w postać drobnego przestępcy, który trafia pod skrzydła rodziny Corleone i stopniowo pnie się po szczeblach mafijnej kariery. Rozgrywka łączyła otwarty świat Nowego Jorku z przełomu lat 40. i 50., strzelaniny, pościgi oraz system przejmowania biznesów i wymuszeń. Ważnym elementem było budowanie reputacji i zdobywanie wpływów, co wyróżniało grę na tle konkurencji, choć jednocześnie wyraźnie inspirowała się rozwiązaniami znanymi z GTA i Mafii.

Produkcja spotkała się z umiarkowanie pozytywnym odbiorem. Na Metacritic osiągała średnie oceny w przedziale około 70–77 punktów, a gracze oceniali ją wyżej – na poziomie 8,2. Krytycy chwalili klimat, wierne oddanie świata znanego z filmu i ciekawy pomysł na rozwój postaci, ale wskazywali też na powtarzalność zadań i brak większych innowacji.

GramTV przedstawia:

Gra trafiła na PC, PlayStation 2, Xboxa, a później także na PlayStation 3, Xboxa 360, Wii i PSP, odnosząc przy tym solidny sukces komercyjny. W pierwszych trzech miesiącach sprzedała ponad milion egzemplarzy, a do 2008 roku wynik przekroczył 4 miliony kopii na całym świecie.

Mimo swoich wad The Godfather było interesującym rozwinięciem historii znanej z filmów Coppoli, pozwalając spojrzeć na wydarzenia z perspektywy nowego bohatera. Dla wielu graczy to tytuł kultowy, ale inni mogli już o nim zapomnieć. Z dzisiejszej perspektywy trudno nazwać tę produkcję nieudaną adaptacją. Gry na podstawie filmów zwykle przepadały z kretesem. Tu mamy do czynienia z produkcją ciekawą, która miała potencjał na coś większego, ale zabrakło jej argumentów, by naprawdę zagrozić największym “graczom” gatunku.

Tagi:

News
EA
gra akcji
GTA
Grand Theft Auto
Mafia
Ojciec Chrzestny
the godfather
Francis Ford Coppola
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112