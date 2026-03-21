20 lat temu zadebiutowała gangsterska gra od EA oparta na legendarnym filmie. Miała rzucić wyzwanie GTA i Mafii

21 marca 2006 roku zadebiutowało The Godfather – gangsterska gra akcji oparta na powieści Mario Puzo i filmie Ojciec chrzestny w reżyserii Francis Ford Coppola. Za produkcję odpowiadały zespoły Electronic Arts, na czele z EA Redwood Shores (późniejsze Visceral Games), przy wsparciu EA Salt Lake, a wybrane wersje przygotowało Headgate Studios. Tytuł od początku miał ambicje, by stanąć w szranki z takimi markami jak GTA czy Mafia. Czy się udało?

The Godfather – 20 lat od premiery gry na podstawie kultowego filmu

Widok był był TPP. Gracz wcielał się w postać drobnego przestępcy, który trafia pod skrzydła rodziny Corleone i stopniowo pnie się po szczeblach mafijnej kariery. Rozgrywka łączyła otwarty świat Nowego Jorku z przełomu lat 40. i 50., strzelaniny, pościgi oraz system przejmowania biznesów i wymuszeń. Ważnym elementem było budowanie reputacji i zdobywanie wpływów, co wyróżniało grę na tle konkurencji, choć jednocześnie wyraźnie inspirowała się rozwiązaniami znanymi z GTA i Mafii.