20 lat temu Valve rozpoczęło historię, której nie potrafi zakończyć do dziś. Fani Half-Life wciąż czekają

Premiera Half-Life 2: Episode One miała otworzyć drogę do wielkiego finału przygód Gordona Freemana. Dwie dekady później gracze nadal nie doczekali się zakończenia tej historii.

W ostatnich latach wokół serii Half-Life regularnie pojawiają się plotki dotyczące rzekomego powrotu marki. Co kilka miesięcy fani doszukują się nowych poszlak wskazujących na powstawanie Half-Life 3. Łatwo jednak zapomnieć, że Valve do dziś nie zamknęło nawet historii rozpoczętej ponad dwie dekady temu. Największa niedokończona historia w świecie gier Dokładnie 20 lat temu zadebiutowało Half-Life 2: Episode One – pierwsze z planowanych rozszerzeń do kultowego Half-Life 2. Dla wielu graczy był to początek jednej z największych niespełnionych obietnic w historii branży. Po premierze Half-Life 2 w 2004 roku Valve ogłosiło ambitny plan. Zamiast tworzyć pełnoprawną trzecią część, studio zamierzało rozwijać historię Gordona Freemana poprzez trzy epizodyczne dodatki, które miały ostatecznie doprowadzić do wydarzeń z Half-Life 3.

W 2006 roku gracze otrzymali Episode One, a rok później Episode Two. Na tym jednak historia się urwała. Szczególnie drugi dodatek został entuzjastycznie przyjęty przez fanów i krytyków. Problem w tym, że kończył się jednym z najbardziej pamiętnych cliffhangerów w historii gier wideo. Gracze byli przekonani, że na rozwiązanie najważniejszych wątków poczekają najwyżej kilka lat. Minęły jednak dwie dekady.

GramTV przedstawia:

Dlaczego Episode Three nigdy nie powstał? Z biegiem lat do sieci trafiało coraz więcej informacji na temat anulowanego projektu. Valve rzeczywiście pracowało nad Half-Life 2: Episode Three, jednak ambitne założenia szybko zaczęły przerastać pierwotny plan. Twórcy eksperymentowali z nowymi rozwiązaniami fizycznymi, nietypowymi mechanikami oraz technologiami, które miały znacząco rozwinąć serię. W praktyce okazało się jednak, że stworzenie kolejnego epizodu wymaga niemal tyle samo czasu i pieniędzy, co pełnoprawna nowa gra. W efekcie cały model epizodyczny zaczął tracić sens biznesowy, a projekt stopniowo wygaszono. Przez kolejne lata Half-Life 3 stał się wręcz internetową legendą. Każda plotka, przeciek czy tajemniczy wpis był analizowany przez społeczność w nadziei na wielki powrót serii. Nadzieję częściowo przywróciło dopiero Half-Life: Alyx z 2020 roku. Produkcja VR pokazała, że Valve nadal pamięta o swoim najważniejszym uniwersum. Nie odpowiedziała jednak na pytania pozostawione przez Episode Two. Dziś firma skupia się głównie na rozwoju Steama, Steam Decka oraz innych projektów. Choć plotki o nowej odsłonie Half-Life'a pojawiają się regularnie, nic nie wskazuje na to, by Valve zamierzało wrócić do koncepcji Episode Three. Dwudziesta rocznica premiery Episode One jest więc jednocześnie świętem i przypomnieniem o jednej z największych zagadek branży.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









