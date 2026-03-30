20 lat temu Square Enix pokazało, jak zrobić idealną kontynuację

Mowa o Kingdom Hearts II. Graliście?

Ponad 20 lat temu na rynku zadebiutowało Kingdom Hearts II – sequel, który dla wielu graczy do dziś uchodzi za jedną z najlepszych kontynuacji w historii branży. Produkcja rozwijała pomysł oryginału, łączącego światy Disneya i Final Fantasy w formie RPG akcji, ale robiła to na znacznie większą skalę. Co ważne, nie była to tylko „więcej tego samego”, lecz realny krok naprzód. 20 lat od premiery Kingdom Hearts II Jak przypomina ComicBook.com, za rozwój gry odpowiadał Tetsuya Nomura, który postawił na większy rozmach i bardziej rozbudowaną historię. Do gry trafiły nowe światy inspirowane m.in. Królem Lwem czy Piratami z Karaibów, a sama opowieść stała się bardziej dojrzała. Wprowadzono też przeskok czasowy, który wpłynął na rozwój postaci i nadał całości większej głębi.

Największą zmianą była jednak rozgrywka. System walki został usprawniony, poziomy stały się większe i bardziej zróżnicowane, a całość lepiej balansowała między eksploracją a akcją. Gra w pełni wykorzystywała możliwości PlayStation 2, oferując widowiskowe lokacje i dynamiczne starcia, które do dziś wspominane są przez fanów. Kingdom Hearts II wyróżniało się także pod względem narracji. Wprowadzenie Organizacji XIII nadało historii większy ciężar, a wątki emocjonalne – związane ze stratą i relacjami między bohaterami – były bardziej wyeksponowane niż w pierwszej części. Sceny takie jak walka z tysiącem Heartlessów na stałe zapisały się w historii gier.

Sukces był widoczny również w liczbach. Gra sprzedała się w ponad 4 milionach egzemplarzy w ciągu dwóch lat i zebrała bardzo dobre oceny, osiągając średnią na poziomie 87 punktów w serwisie Metacritic. Co istotne, tytuł nie tylko utrzymał fanów pierwszej części, ale też przyciągnął nowych graczy. Dziś Kingdom Hearts II wciąż jest stawiane za wzór tego, jak powinno wyglądać rozwijanie serii. To jedna z tych rzadkich kontynuacji, które nie tylko rozumieją, co działało wcześniej, ale potrafią to ulepszyć niemal w każdym aspekcie. I właśnie dlatego, mimo upływu lat, gra nadal pozostaje punktem odniesienia dla kolejnych sequeli.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










