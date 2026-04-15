20 lat temu Marvel stworzył najlepszą historię o Hulku. MCU zmarnowało jej potencjał

Postać Hulk od dekad pozostaje jednym z filarów uniwersum Marvel Comics. Choć jego początki nie zapowiadały wielkiego sukcesu, z czasem stał się jednym z najważniejszych bohaterów wydawnictwa. Na przestrzeni lat powstało wiele świetnych historii z jego udziałem – ale jedna z nich do dziś uznawana jest za absolutny szczyt.

20 lat temu Marvel stworzył najlepszą historię o Hulku

Mowa o komiksie Planet Hulk, który zadebiutował 20 lat temu i szybko zdobył status kultowego. Historia autorstwa Grega Paka przenosi Hulka na odległą planetę Sakaar, gdzie bohater zostaje zmuszony do walk na arenach gladiatorów, by ostatecznie stanąć na czele rebelii i obalić tyranicznego władcę. To opowieść, która łączy klasyczne motywy science fiction – walkę o wolność, brutalny system i osobistą tragedię – z historią jednego z najpotężniejszych bohaterów Marvela. W trakcie wydarzeń Hulk nie tylko zdobywa władzę, ale też znajduje miłość i niemal nowe życie, które zostaje brutalnie zniszczone.