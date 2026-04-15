20 lat temu Marvel stworzył najlepszą historię o Hulku. MCU zmarnowało jej potencjał

Jakub Piwoński
2026/04/15 11:30
Planet Hulk do dziś uchodzi za jedną z najważniejszych opowieści o Zielonym Goliacie.

Postać Hulk od dekad pozostaje jednym z filarów uniwersum Marvel Comics. Choć jego początki nie zapowiadały wielkiego sukcesu, z czasem stał się jednym z najważniejszych bohaterów wydawnictwa. Na przestrzeni lat powstało wiele świetnych historii z jego udziałem – ale jedna z nich do dziś uznawana jest za absolutny szczyt.

Planet Hulk

Mowa o komiksie Planet Hulk, który zadebiutował 20 lat temu i szybko zdobył status kultowego. Historia autorstwa Grega Paka przenosi Hulka na odległą planetę Sakaar, gdzie bohater zostaje zmuszony do walk na arenach gladiatorów, by ostatecznie stanąć na czele rebelii i obalić tyranicznego władcę. To opowieść, która łączy klasyczne motywy science fiction – walkę o wolność, brutalny system i osobistą tragedię – z historią jednego z najpotężniejszych bohaterów Marvela. W trakcie wydarzeń Hulk nie tylko zdobywa władzę, ale też znajduje miłość i niemal nowe życie, które zostaje brutalnie zniszczone.

Planet Hulk okazał się ogromnym sukcesem. Historia była szeroko chwalona za rozmach, emocje i świetnie rozpisany świat Sakaaru. Komiks szybko stał się jednym z najważniejszych wydarzeń Marvela w latach 2000., a popularność bohatera wyraźnie wzrosła. Nic więc dziwnego, że fani od lat liczyli na pełnoprawną adaptację tej historii w Marvel Cinematic Universe. Ostatecznie jednak zamiast tego motywy z komiksu trafiły do Thor: Ragnarok. Dziś uznaje się, że był to główny element, który wpłynął na pozytywny odbiór tego filmu.

Niezależnie od tego, że produkcja została dobrze przyjęta, wielu fanów zgodnie uznało, że potencjał Planet Hulk nie został w pełni wykorzystany. Wątek gladiatorski i planeta Sakaar pojawiły się jedynie jako element większej historii, tracąc przy tym ciężar i dramatyzm oryginału. Dziś, 20 lat po premierze, Planet Hulk wciąż uchodzi za jedną z najlepszych historii o Hulku i jeden z najmocniejszych punktów w dorobku Marvela. I jednocześnie pozostaje przykładem niewykorzystanej szansy na wielkie widowisko, które mogło na dobre odmienić wizerunek tej postaci w kinie.

Źródło:https://comicbook.com/comics/feature/20-years-ago-marvel-gave-readers-the-greatest-hulk-story-ever-and-the-mcu-botched-it/

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




