20 lat temu Leeroy Jenkins przeszedł do historii gier. Kultowy okrzyk bojowy wciąż żyje w pamięci graczy

W maju 2005 roku w świecie World of Warcraft narodził się jeden z najsłynniejszych memów w historii gier wideo. Leeroy Jenkins, czyli paladyn szarżujący bez planu, ale z energią, zapisał się na zawsze w popkulturze – mimo że cała sytuacja była… ustawiona.

Leeroy Jenkins – historia legendarnego mema

Wideo przedstawiające przygotowania gildii Pals for Life do rajdu Upper Blackrock Spire z pozoru wydaje się typowym nagraniem z MMO. Gracze opracowują strategię, gdy nieobecny chwilowo Leeroy wraca do gry i… bez zastanowienia rzuca się w sam środek wrogów, krzycząc „Leeroy Jenkins!”. Następnie gildia zostaje całkowicie zniszczona. Efekt? Ikoniczna scena, która do dziś jest symbolem nieprzemyślanego zapału.