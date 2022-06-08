20 lat Poznań Game Arena. Tegoroczna edycja ma zaskoczyć nawet stałych bywalców

W październiku Poznań po raz kolejny stanie się na kilka dni polską stolicą gamingu. To za sprawą wyjątkowej edycji Poznań Game Arena.
Dlaczego wyjątkowej? Ano dlatego, że słynna impreza w tym roku odbędzie się już po raz 20.
Poznań Game Arena po raz 20.
Pierwsza edycja Poznań Game Arena miała miejsce jeszcze w 2004 roku, czyli czasach, gdy cała branża wyglądała zdecydowanie inaczej niż dziś. Wtedy też PGA było imprezą o wiele mniejszą niż ma to miejsce obecnie. Bo obecnie mowa o wydarzeniu, na którym nie brakuje największych gamingowych graczy, chcących pokazać społeczności swoje produkty. Przez te 22 lata poznańskie targi były miejscem wielu interesujących prezentacji, ale też i narodzin rodzimych esportowych talentów czy też platformą do spotkań kolejnych pokoleń, które łączy wspólna zajawka do gier oraz wszystkiego, co dookoła nich.
Podczas Poznań Game Arena 2026 program, jak zapewniają sami organizatorzy, ma być ogromny. Ogromny na tyle, że nawet ci, którzy regularnie bywają w stolicy Wielkopolski, mają być zaskoczeni. Na razie organizatorzy nie ogłosili największych niespodzianek, chociaż pierwsza z nich ma zostać ujawniona wkrótce. Tak czy inaczej, podczas 20. edycji nie zabraknie też stałych punktów, jak Strefa Retro, PGA Cosplay Show, turniejów esportowych oraz crem-de-la-creme, czyli premierowych i przedpremierowych pokazów najnowszych gier. W wielu wypadkach będzie to pierwsza namacalna okazja, by sprawdzić poszczególne produkcje w akcji.
Jednocześnie ogłoszono, iż partnerem Poznań Game Arena 2026 została marka Red Bull:
To globalny lider, który od ponad dekady kształtuje krajobraz światowego e-sportu i gamingu. Red Bull to nie tylko marka obecna na największych wydarzeniach, ale przede wszystkim aktywator społeczności – organizator kultowych, autorskich turniejów, partner topowych zespołów e-sportowych oraz wsparcie dla profesjonalnych graczy i streamerów na całym świecie.
Dzięki temu partnerstwu PGA 2026 zyskuje potężnego sojusznika, którego doświadczenie w tworzeniu niezapomnianych, pełnych adrenaliny widowisk pozwoli wejść targom na zupełnie nowy, światowy poziom realizacji. Choć szczegóły wspólnych projektów i stref na terenie MTP są jeszcze trzymane w tajemnicy, organizatorzy już teraz zapowiadają, że współpraca zapowiada się spektakularnie.
GramTV przedstawia:
Poznań Game Arena 2026 odbędzie się między 23 a 25 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Niemniej już teraz wszyscy zainteresowani mogą nabyć swoją wejściówkę na jeden z dni lub też od razu na całą imprezę.
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