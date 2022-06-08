20 lat Poznań Game Arena. Tegoroczna edycja ma zaskoczyć nawet stałych bywalców

W październiku Poznań po raz kolejny stanie się na kilka dni polską stolicą gamingu. To za sprawą wyjątkowej edycji Poznań Game Arena.

Dlaczego wyjątkowej? Ano dlatego, że słynna impreza w tym roku odbędzie się już po raz 20.

Poznań Game Arena po raz 20.

Pierwsza edycja Poznań Game Arena miała miejsce jeszcze w 2004 roku, czyli czasach, gdy cała branża wyglądała zdecydowanie inaczej niż dziś. Wtedy też PGA było imprezą o wiele mniejszą niż ma to miejsce obecnie. Bo obecnie mowa o wydarzeniu, na którym nie brakuje największych gamingowych graczy, chcących pokazać społeczności swoje produkty. Przez te 22 lata poznańskie targi były miejscem wielu interesujących prezentacji, ale też i narodzin rodzimych esportowych talentów czy też platformą do spotkań kolejnych pokoleń, które łączy wspólna zajawka do gier oraz wszystkiego, co dookoła nich.