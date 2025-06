20 lat minęło i mamy Vinci 2 - jest pierwszy plakat kontynuacji hitu Juliusza Machulskiego

O tym, że powstaje kontynuacja kultowej komedii kryminalnej Juliusza Machulskiego, informowaliśmy już wcześniej. Teraz fani Vinci mają kolejny powód do radości – dzięki Filmwebowi możemy zobaczyć pierwszy oficjalny plakat Vinci 2. Zapowiedziany został już pierwszy zwiastun co wskazuje, że promocja filmu ruszyła pełną parą.

Nową ekipę tworzą młodzi, zuchwali złodzieje (m.in. Piotr Witkowski i Jędrzej Hycnar), a dla Cumy to nie tylko rywalizacja, ale osobista sprawa. Do akcji wkracza też dawny glina Wilk, grany przez Marcina Dorocińskiego, który tym razem pojawia się jako agent FBI z własnymi rachunkami do wyrównania. Na ekranie zobaczymy także Zofię Jastrzębską i Łukasza Simlata.