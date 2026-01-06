2 lata od premiery pierwszej części, a o kontynuacji wciąż nic nie wiemy. Co dalej z Lies of P 2?

Minęły ponad dwa lata od premiery Lies of P, a informacje o kontynuacji wciąż są skąpe. Po dodatku Overture apetyty graczy tylko wzrosły, dlatego nowa wypowiedź przedstawiciela NEOWIZ wzbudziła spore zainteresowanie – nawet jeśli nie przyniosła przełomu.
Lies of P 2 – pełne skupienie, zero konkretów
W rozmowie z Game Informer współprezes NEOWIZ, Sean Kim, potwierdził, że Lies of P 2 jest w aktywnej produkcji. Jak zaznaczył, zespół Round8 Studio pozostaje „w pełni skupiony” na rozwoju gry, choć obecnie nie może podzielić się żadnymi szczegółami.
Kim odwołał się również do sukcesu dodatku Overture, który zdobył liczne wyróżnienia i wzmocnił pozycję marki. Zdaniem wydawcy był to ważny moment dla strategii NEOWIZ opartej na rozwoju własnych IP oraz dowód na globalną konkurencyjność Lies of P.
Optymizm podsycają także wcześniejsze deklaracje reżysera gry, Choi Ji-Wona, który zapowiadał, że sequel ma zaoferować „najwięcej frajdy, jaką studio jest w stanie osiągnąć”. Na ten moment jedyną techniczną poszlaką pozostaje oferta pracy z 2024 roku, sugerująca wykorzystanie Unreal Engine 5.
Lies of P wraz z dodatkiem Overture sprzedało się w ponad 3 milionach egzemplarzy do czerwca 2025 roku, a dzięki Game Passowi liczba graczy przekroczyła 7 milionów. Wszystko wskazuje więc na to, że NEOWIZ nie zamierza spieszyć się kosztem jakości – choć cierpliwość fanów będzie wystawiona na próbę.
