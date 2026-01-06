2 lata od premiery pierwszej części, a o kontynuacji wciąż nic nie wiemy. Co dalej z Lies of P 2?

Minęły ponad dwa lata od premiery Lies of P, a informacje o kontynuacji wciąż są skąpe. Po dodatku Overture apetyty graczy tylko wzrosły, dlatego nowa wypowiedź przedstawiciela NEOWIZ wzbudziła spore zainteresowanie – nawet jeśli nie przyniosła przełomu.

Lies of P 2 – pe łne skupienie, zero konkret ów

W rozmowie z Game Informer współprezes NEOWIZ, Sean Kim, potwierdził, że Lies of P 2 jest w aktywnej produkcji. Jak zaznaczył, zespół Round8 Studio pozostaje „w pełni skupiony” na rozwoju gry, choć obecnie nie może podzielić się żadnymi szczegółami.